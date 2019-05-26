تعرف على الأندية المهتمة بضم المتألق زياش

قدم النجم حكيم زياش مستويات مذهلة مع أياكس أمستردام سواء في الدوري الهولندي أو الكأس أو دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الدولي المغربي أحد أهم عمالقة أوروبا لضمه في الموسم الجديد.

فيما يلي استعراض لأبرز الفرق التي تسعى للحصول على خدمات زياش:

ريال مدريد

انتشرت الأنباء في إسبانيا أن ريال مدريد أصبح على رأس الأندية المهتمة بضم النجم المغربي.

وأكدت التقارير أن زياش سيكون نقطة الارتكاز التي ستقود هجوم ريال مدريد في الفترة المقبلة لو نجح الملكي في ضمه.

يعد ريال مدريد من أكثر الأندية حاجة لوجود لاعب من نوعية زياش يمتلك المهارة والسرعة والقدرة على انهاء الهجمات.

برشلونة

قليلاً ما نسمع عن اهتمام ريال مدريد بضم أي لاعب ولا نسمع أن برشلونة مهتم بنفس النجم في سوق الانتقالات، والعكس صحيح.

ولا يختلف الأمر كثيراً مع زياش، حيث ظهرت تقارير تفيد بوجود رغبة من البارسا لشرائه خاصة مع قلة المقابل المادي المطلوب فيه.

كما صرح اللاعب نفسه مؤكداً أن اللعب لبرشلونة يعد من أحلامه، كما كان من أحلام زميله فرينكي دي يونغ الذي انضم للنادي الكتالوني وماتياس دي ليخت القريب من الانتقال إلى البارسا.

آرسنال

في إنجلترا يتحدثون عن رغبة أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال في الحصول على خدمات النجم المغربي.

يعد زياش كذلك من النوعية المفضلة من اللاعبين للمدرب الإسباني نظراً لطريقته التي تعتمد على الاستحواذ وإتقان التمريرات وسرعتها.

خرج اللاعب نفسه في تصريحات سابقة أكد خلالها أن آرسنال يعد من الأندية التي يرغب بارتداء قميصها رفقة برشلونة.

مانشستر يونايتد

يمر النادي الإنجليزي بفترة صعبة للغاية حيث فشل هذا الموسم في الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يعد يونايتد من الأندية المهتمة باللاعب، لكن إتمام الصفقة سيكون صعباً، ليس بسبب القيمة المادية لها وإنما بسبب طموح المغربي في المشاركة بدوري الأبطال الذي فشل الشياطين الحمر في التأهل إليه.

مانشستر سيتي

يعد بطل إنجلترا من الأسماء المرشحة لاستقطاب زياش أيضاً، لكن كثرة الأسماء الكبيرة في خط السيتيزنز الهجومي قد يكون سبباً في فشل الصفقة هذا الصيف.

بايرن ميونيخ

لدى النادي الألماني مشروع واضح في السيطرة على البطولات على المستوى المحلي، ويسعى لنقل ذلك المشروع لمستوى أوروبي.

ويعد زياش من أهداف بايرن في ظل نجاحه الأوروبي رفقة أياكس في الفترة الأخيرة، وسيشكل بالتأكيد إضافة للنادي البافاري.

كما سيكون انتقال زياش لبايرن ميونخ مثالياً بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن، حيث سيتمكن من أن يصبح نجم الفريق في حال نجاحه في إثبات نفسه سريعاً.

توتنهام

يحب ماوريسيو بوتشيتينو اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة وردود الأفعال السريعة والذين يمتلكون القدرة على تنفيذ الضغط المتقدم بشكل جيد.

كل هذه الصفقات يمتلكها زياش، ووجوده مع أياكس خلال الأشهر الماضية حسن هذه القدرات بشكلٍ واضح.