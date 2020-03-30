تعرف على التشكيل المثالي لإبراهيموفيتش

اختار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الحالي، التشكيل المثالي من وجهة نظره لأبرز اللاعبين الذين زاملهم خلال مشواره الاحترافي الحافل بالإنجازات.

وشهد التشكيل وجود عدد من نجوم ميلان، وبرشلونة، وإنتر، ويوفنتوس، وأياكس، مع غياب مفاجىء لبعض الأسماء اللامعة.

فيما يلي التشكيل الذي اختاره "إبرا":

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ماكسويل وأليساندرو نيستا وتياغو سيلفا وليليان تورام.

خط الوسط: باتريك فييرا وتشافي وبافيل نيدفيد.

خط الهجوم: ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش ورونالدينيو.