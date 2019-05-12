تعرف على المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم

انتهت منافسات البطولات الأوروبية بنسبة كبيرة حيثُ ستُختتم في المرحلة الأخيرة يومي السبت والأحد بتتويج الأبطال وسقوط الأندية الصغيرة إلى الدرجة الثانية.

لكن بعيداً عن الأبطال والهابطين، من هي الأندية التي حجزت لها مقعداً في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

بدايةً من أندية الدوري الإنجليزي، حيثُ حجزت أندية مانشستر سيتي المتصدر، ليفربول الوصيف وتشيلسي صاحب المركز الثالث التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما ستكون البطاقة الأخيرة بين كل من آرسنال وتوتنهام، مع الإشارة إلى أن خطف توتنهام للمركز الرابع لا يعني عدم تأهل آرسنال الذي لو تُوج بلقب الدوري الأوروبي فسيحصل على بطاقة العبور إلى مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

في المقابل، ضمنت أندية برشلونة متصدر الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد الوصيف وريال مدريد صاحب المركز الثالث التأهل إلى دوري الأبطال، بينما يتنافس فريقا خيتافي وفالنسيا وإشبيلية على المركز الرابع المؤهل إلى البطولة الأوروبية مباشرةً.

ومن ألمانيا ضمنت أندية بايرن ميونيخ المتصدر وبوروسيا دورتموند الوصيف ولايبتزيغ التأهل إلى دوري الأبطال، بينما تتنافس أندية آينترخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وفولفسبورغ، ومن بعيد هوفينهايم على المركز الرابع المؤهل.

وأخيراً تأهلت أندية باريس سان جيرمان وليل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكل رسمي، وتبقى المنافسة على المقعد الثالث المؤهل إلى التصفيات التمهيدية بين ليون وسانت إيتيان، وذلك قبل ثلاثة مراحل من نهاية الموسم.