تعرف على المرشحين لخلافة بوتر في تدريب تشيلسي

البوابة - بات الحديث عن هوية خليفة غراهام بوتر الذي أقالته إدارة تشيلسي أمس جراء سوء النتائج الشغل الشاغل لوسائل الإعلام الأوروبية.

ولم يدم المدير الفني أكثر من 7 أشهر في ملعب ستامفورد بريدج، إذ تم التخلي عن خدماته بعد السقوط أمام أستون فيلا بهدفين دون رد.

وعين البلوز الإسباني برونو سالتور في منصب المدير الفني المؤقت لحين اختيار مدرب دائم.

وسيمثل فشل تشيلسي المتوقع في حجز مقعدٍ مؤهل لدوري أبطال أوروبا عقبة أمام أي مهتم فعلي بالمنصب.

المرشحون لخلافة بوتر في تدريب تشيلسي

سارعت الصحف الإنجليزية لتوقع هوية من سيخلف بوتر في تدريب الفريق اللندني، وتالياً الأسماء التي تم طرحها:

الفرنسي زين الدين زيدان

لا يشغل الفرنسي أي منصب حالياً بعد مسيرة ناجحة مع ريال مدريد حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا، لكن موافقة "زيزو" على أي عرض في الوقت الراهن غير واضحة، كما أن صاحب الـ 50 عاماً لديه مخططاته الخاصة به بالتأكيد.

الألماني يوليان ناغلسمان

أشار الصحفي الإيطالي أن تشيلسي وضع يوليان ناغلسمان على رأس المرشحين لخلافة بوتر، وذلك بعد أيام من إقالته من تدريب بايرن ميونخ.

ومع أن خبرة المدير الفني الألماني الشاب ما زالت موضع شك، إلا أنه يمثل خياراً مناسباً لبناء فريق للمستقبل بعد نجاحاته مع لايبزيج في السابق.

البرتغالي روبن آموريم

يخوض سبورتينغ لشبونة ومدربه آموريم موسماً مميزاً، إذ بلغ الفريق الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعدما أطاح بآرسنال متصدر الدوري الإنجليزي من الدور السابق.

ويعد آموريم (38 عاماً) من المدربين الشبان الواعدين ومن أبرز الوجوه الصاعدة في عالم كرة القدم الأوروبية.

كما تحدثت تقارير عن مرشحين آخرين على غرار الأرجنتيني دييغو سيميوني والإسباني لويس إنريكي.