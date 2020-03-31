تعرف على الموعد النهائي لاستكمال الدوري الإسباني

اتفقت أندية الدوري الإسباني على وضع موعد محدد ونهائي لإلغاء منافسات الموسم الحالي إذا لم تعد المباريات بحلوله، بسبب وباء كورونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه من خلال اجتماعات المسؤولين عبر الإنترنت، تم تحديد يوم 27 يونيو كموعد أخير لعودة منافسات الدوري، وإن لم تكن الظروف مناسبة صحياً للعودة إلى اللعب، ستلغى المسابقة.

ويبدو من الصعب عودة الليغا في نهاية الشهر المقبل أو مع بداية مايو، كما كان متوقعاً لدى الجميع، في ظل الانتشار السريع لوباء كورونا في إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حتى تجاوزت الصين في عدد الإصابات.

ولم يستبعد البعض فكرة اللعب في أغسطس في فترة الراحة الصيفية المعتادة كل موسم، لكن من دون جماهير، رغم أن هذا سيتسبب في مشكلة لتوفير فترة راحة قبل الموسم المقبل الذي سيتأجل موعده على الأرجح.

وتصدر برشلونة الليغا بفارق نقطتين عن منافسه التاريخي ريال مدريد قبل توقف البطولة بسبب كورونا.

ونفى لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فكرة منح اللقب للبارسا إذا لم يكتمل الموسم الحالي.