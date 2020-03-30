تعرف على تشكيلة مورينيو المثالية

كشف جوزيه مورينيو تشكيلته المثالية من اللاعبين الذين دربهم خلال مسيرته الطويلة والناجحة في عالم التدريب.

واختار المدرب السابق لبورتو (2002-2004)، وتشيلسي (2004-2007 و2013-2015)، وإنتر ميلان (2008-2010)، وريال مدريد (2010-2013)، ومانشستر يونايتد (2016-2018)، 11 لاعباً في تشكيلته المثالية هم:

حراسة المرمى: بيتر تشيك (تشيلسي)

خط الدفاع: ويليام غالاس (تشيلسي) - ريكاردو كارفاليو (بورتو - تشيلسي - ريال مدريد) - جون تيري (تشيلسي) - خافيير زانيتي (إنتر ميلان).

خط الوسط: كلود ماكاليلي (تشيلسي) - فرانك لامبارد (تشيلسي) - مسعود أوزيل (ريال مدريد) - إيدين هازارد (تشيلسي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) - ديدييه دروغبا (تشيلسي).

والمثير أن مورينيو، استبعد من تشكيلته، كريم بنزيمة الذي عمل معه في ريال مدريد، والذي لطالما امتدحه وأشاد بقدراته، كما خلت التشكيلة أيضاً من أسماء لاعبي مانشستر يونايتد، وتوتنهام الذي يشرف عليه مورينيو حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن مورينيو فاز بالعديد من الألقاب في مسيرته التدريبية الحافلة، أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع بوروتو في 2004 ومع إنتر ميلان في 2010.