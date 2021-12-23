تعرف على تصنيف فيفا للمنتخبات مع نهاية عام 2021

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم لائحة تصنيف فيفا للمنتخبات مع نهاية عام 2021 والتي تصدرها منتخب بلجيكا يليه نظيره البرازيلي.
فيما يلي تصنيف فيفا للمنتخبات مع نهاية عام 2021:
1- بلجيكا 1828.45 نقطة.
2- البرازيل 1826.35 نقطة.
3- فرنسا 1786.15 نقطة.
4- إنجلترا 1755.52 نقطة.
5- الأرجنتين 1750.51 نقطة.
6- إيطاليا 1740.77 نقطة.
7- إسبانيا 1704.75 نقطة.
8- البرتغال 1660.25 نقطة.
9- الدنمارك 1654.54 نقطة.
10- هولندا 1653.73 نقطة.
11- الولايات المتحدة 1648.51 نقطة.
12- ألمانيا 1648.33 نقطة.
13- سويسرا 1642.83 نقطة.
14- المكسيك 1638.3 نقطة.
15- كرواتيا 1620.74 نقطة.
16- كولومبيا 1607.15 نقطة.
17- أوروغواي 1596.66 نقطة.
18- السويد 1588.26 نقطة.
19- ويلز 1578.01 نقطة.
20- السنغال 1561.68 نقطة.
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