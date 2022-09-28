تعرف على تفاصيل محاولات مينديش لنقل رونالدو إلى نابولي وميلان

حاول وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورجي مينديش نقل موكله الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إلى أي سي ميلان ونابولي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي المنصرم.

وأكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن مينديش تحرك جدياً سعياً لإقناع الناديين الإيطاليين بضم مواطنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

وحاول البرتغالي الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الذي لم ينجح في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مينديش حاول إقناع ميلان ونابولي بضم رونالدو

ضمن مساعيه لتأمين رحيل "صاروخ ماديرا" عن يونايتد، حاول وكيل الأعمال نقل البرتغالي الآخر رافاييل لياو نجم ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل خدمات صاحب الـ 37 عاماً.

لكن إدارة الروسونيري رفضت سريعاً هذا العرض مشددة على تمسكها بلياو.

سعى مينديش بعد ذلك لإقناع نابولي ببيع النيجيري فيكتور أوسيمين لمانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو مقابل الحصول على رونالدو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ورغم موافقة البارتينوبي المبدئية على الصفقة، طالب مسؤولو النادي الإيطالي بأن يغطي يونايتد أجور الهداف البرتغالي المخضرم بالكامل خلال فترة الإعارة، وأن يدفعوا 120 مليون يورو نظير التخلي عن أوسيمين.

لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت هذه الشروط ليستمر الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات في ملعب أولد ترافورد في نهاية المطاف.