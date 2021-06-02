تعرف على جارديم مدرب الهلال الجديد

قرر ليوناردو جارديم مواصلة رحلته التدريبية، واختار الملاعب الآسيوية هذه المرة، بعد اتفاقه مع الهلال على تدريب فريقه، واتخاذ خطوة جديدة ومغايرة في مسيرته المستمرة منذ أعوام طويلة.

ويعد البرتغالي أحد أشهر المدربين البرتغاليين الذين عملوا داخل بلاده وخارجها، حيث بدأ مشواره في سن الـ 35 مع فريق كاماتشا ثم تشافيس، وبعدها قاد فريق بييرا مار للصعود إلى الدوري البرتغالي الممتاز عام 2010، ليدرب بعدها فريق براغا المعروف، وينتقل خارج البرتغال ليتولى تدريب أولمبياكوس، ثم يعود سريعاً إلى سبورتينغ لشبونة، ومنه إلى فرنسا تجاه موناكو، حيث صنع تاريخاً لا ينسى مع فريق الإمارة.

على عكس تجاربه السابقة التي لم تستمر أكثر من عامين، مكث جارديم في موناكو لمدة تزيد عن 4 أعوام، من 2014 حتى 2018، ليصنع فريقاً كبيراً حقق لقب الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 على حساب باريس سان جيرمان، كما وصل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال نفس العام، بعد نجاحه في إقصاء كل من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في الأدوار الإقصائية، ليواجه يوفنتوس في المربع الذهبي ويخسر بنتيجة 1-4 بمجموع المباراتين.

كما أنه المدرب الذي اكتشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد تصعيده إلى الفريق الأول في موناكو عام 2016، ووضعه أساسياً في التشكيلة رفقة راداميل فالكاو.

وكان جارديم قريباً من تدريب فريق النصر بعد رحيله عن موناكو في الولاية الأولى مع نهاية عام 2018، حيث وصل إلى الرياض واجتمع مع سعود آل سويلم رئيس النادي وقتها، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

إنجازات مميزة لـ جارديم

وعلى مستوى الإنجازات الجماعية، فاز جارديم بلقب الدوري البرتغالي للدرجة الثانية مع بييرا مار موسم 2009-2010، مع تتويجه بلقب الدوري اليوناني موسم 2012-2013 مع أولمبياكوس، إضافة إلى كأس اليونان في العام ذاته.

وتبقى بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو هي الأشهر، ليفوز معها بلقب أفضل مدرب بفرنسا في عام 2017.

وبعد رحيله عن موناكو لسوء النتائج في أكتوبر 2018، عاد جارديم مرة أخرى لقيادة الفريق بعد إقالة الفرنسي تييري هنري، مطلع عام 2019، ليغادر مرة أخرى بصفة نهائية بعد أشهر قليلة، ويقرر الابتعاد عن الملاعب لفترة، حتى العودة مع الهلال في 2021.