تعرف على جوائز كأس العرب (فيفا) قطر 2021 الرسمية

تم توزيع جوائز كأس العرب (فيفا) قطر 2021 أمس السبت بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في النهائي بهدفين دون رد على ملعب البيت وسط أجواء جماهيرية استثنائية.

تالياً الجوائز التي تم توزيعها من قبل ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):

جوائز كأس العرب (فيفا) قطر 2021 الرسمية:

جائزة فيفا للعب النظيف

منتخب المغرب.

جائزة أديداس الحذاء الذهبي

الحذاء الذهبي: سيف الدين الجزيري (تونس).

الحذاء الفضي: ياسين براهيمي (الجزائر).

الحذاء البرونزي: يزن النعيمات (الأردن).

جائزة أديداس القفاز الذهبي

القفاز الذهبي: رايس مبولحي (الجزائر).

مبولحي يفوز بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب 2021

جائزة أديداس الكرة الذهبية

الكرة الذهبية: ياسين براهيمي (الجزائر).

الكرة الفضية: يوسف بلايلي (الجزائر).

الكرة البرونزية: أكرم عفيف (قطر).