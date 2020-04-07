تعرف على خسائر أندية البريميير ليغ بحال إلغاء الموسم

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن خسائر أندية الدوري الإنجليزي في حال تم إلغاء الموسم الحالي 2019-2020 بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتتوقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي نتج عنه تعليق كافة الأنشطة الرياضية المحلية وإلغاء بعض البطولات الأوروبية والعالمية.

وفي إنجلترا، قرر الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة الدوري على مد تعليق المباريات المحلية حتى نهاية أبريل الجاري، مع احتمالية ضئيلة لعودته آوائل الشهر المقبل.

واستندت الصحيفة على خسائر الأندية من عوائد البث التلفزيوني عن كل مباراة، ولفتت إلى أن الأرقام توضيحية وليست نهائية ويكن تحقيق مجموعة من النتائج الأخرى قد تكون أفضل أو أسوأ اعتمادا على موقف الأندية.

وبناء على ما رصدته الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية تضرراً من إلغاء موسم الدوري الإنجليزي، حيث قد تبلغ خسارته 116.4 مليون جنيه استرليني، يليه مانشستر سيتي بإجمالي خسائر 109.3 مليون جنيه.

ويحل ليفربول في المرتبة الثالثة بفارق 7 ملايين جنيه عن السيتيزنز، يليه تشيلسي ثم توتنهام في المركزين الرابع والخامس.

ويأتي نوريتش كأقل أندية الدوري خسارة تبعاً لمركزه في جدول الترتيب بواقع 19.5 مليون جنيه.