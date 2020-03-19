تعرف على خسائر ريال مدريد بسبب كورونا

تضرب أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد دول العالم وأندية كرة القدم التي وجدت نفسها في موقف صعب للغاية، وأجبرت على وضع جميع أفرادها في الحجر الصحي، للوقاية من الوباء.

وتسبب إيقاف النشاط الكروي في العديد من دوريات العالم، بخسائر اقتصادية فادحة للأندية، ناتجة من تأجيل مواعيد المباريات، وإغلاق المتاحف والملاعب، والمتاجر الرياضية المعروفة، وهذا ما حصل لريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه مع بداية انتشار فيروس كورونا الجديد وقرارات الحكومة المحلية بفرض الحجر الصحي، توقفت خزائن ريال المالية عن تلقي مبلغ 100 ألف يورو يومياً، بسبب منع الزيارات السياحية لملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأفادت بأن الإغلاق المؤقت للجولة السياحية في الملعب والمتاجر المحيطة به، حيث توجد ثاني أكبر منطقة يقصدها الزائرون في العاصمة الإسبانية، من الممكن أن يتسبب بخسائر مالية تصل إلى مليون يورو، في حال استمرار الحجر الصحي لأكثر من أسبوعين.

وذكرت بأن خزائن ريال مدريد المالية، في العام الماضي، تلقت 17 مليون يورو، بعد أن زار ملعب سانتياغو بيرنابيو مليون وثلاثمائة ألف سائح.

لكن بعد الإغلاق، نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد، ستتراجع المداخيل بشكل كبير للغاية وفقاً للصحيفة.