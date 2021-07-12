تعرف على راتب كريستيانو رونالدو

وصلت أجور لاعبي كرة القدم إلى أرقام خيالية خلال العقدين الأخيرين، ولطالما يخطر في الأذهان ما يتقاضاه أبرز النجوم، فيما يلي استعراض لـ راتب كريستيانو رونالدو مع جميع الفرق التي لعب لها.

كم كان راتب كريستيانو رونالدو في سبورتينغ لشبونة؟

بدأ النجم البرتغالي مسيرته الاحترافية في سبورتينغ لشبونة الذي لعب له خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2003.

ولا توجد مؤشرات واضحة لما كان المهاجم يتقاضاه خلال فترة تواجده مع الفريق البرتغالي الذي لعب لفريقه الأول 25 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

انتقل الهداف التاريخي بعدها إلى الدوري الإنجليزي ليرتدي قميص الشياطين الحمر عام 2003 مقابل 12.24 مليون جنيه استرليني ليصبح راتب كريستيانو رونالدو 120 ألف جنيه كل أسبوع.

وتقاضى اللاعب في البداية 35 ألف جنيه أسبوعياً، إلا أنه وقع على عقد جديد عام 2007 رفع راتبه الأسبوعي إلى 120 ألف جنيه.

كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

تعاقد ريال مدريد مع رونالدو عام 2008 في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.

واستهل نجم الهجوم مسيرته مع الملكي بأجر أسبوعي بلغ 183 ألف جنيه، ارتفع سنوياً بنسبة 25% ليصل إلى 556 ألف جنيه أسبوعياً في آخر مواسمه في العاصمة الإسبانية.

راتب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

في عام 2018، ودع البرتغالي ريال مدريد متوجهاً إلى يوفي في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 85.5 مليون جنيه وأصبح راتب كريستيانو رونالدو 900 ألف جنيه أسبوعياً.

ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، حصل الهداف التاريخي لريال على 26.51 مليون جنيه (31 مليون يورو) سنوياً. أي ما قيمته 900 ألف جنيه كل أسبوع.