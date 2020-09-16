تعرف على قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى

نشر موقع "سكواكا" العالمي المختص في إحصائيات لاعبي كرة القدم، قائمة لأفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وتصدر النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، القائمة برصيد 95 هدفاً، متقدماً بفارق عشرة أهداف عن وصيفه، مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي.

وحل مهاجم لاتسيو ومنتخب إيطاليا، تشيرو إيموبيلي، في المركز الثالث، برصيد 80 هدفاً، متبوعاً بنجم يوفنتوس، كريسيتانو رونالدو، الذي سجل 78 هدفاً، ومن بعده محمد صلاح هداف ليفربول، برصيد 76 هدفاً.

وجاءت قائمة أفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى (فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا) خلال المواسم الأربعة الأخيرة على الشكل التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 95 هدفاً.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) - 85 هدفاً.

3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 80 هدفاً.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 78 هدفاً.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 76 هدفاً.

6- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال) - 68 هدفاً.

7- الإنجليزي هاري كاين (توتنهام) - 65 هدفاً.

8- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 64 هدفاً.

9- الإنجليزي جايمي فاردي (ليستر سيتي) - 63 هدفاً.

10- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة) - 62 هدفاً.