تعرف على قيمة العرض الذي رفضه فينيسيوس من باريس سان جيرمان

رفض النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان من أجل البقاء في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ومع تبقي موسمين على عقده الحالي مع الفريق الملكي، حاول الباريسيون إقناع صاحب الـ 21 برفض التوقيع على أي عقد جديد حتى ينتقل إلى العاصمة الفرنسية في صفقة مجانية.

لكن البرازيلي وافق على الاستمرار في مدريد في اتفاق سيبقيه مع بطل أوروبا حتى صيف عام 2027.

وقال فينيسيوس في مقابلة مع "سبورت تي في": "سأستمر مع أفضل نادٍ في العالم... ريال مدريد."

وكشف الصحفي فابريتسيو رومانو أن الإعلان الرسمي عن التجديد سيتم خلال شهر يوليو القادم، مشيراً إلى أن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد ستصل إلى 1 مليار يورو.

وكان باريس سان جيرمان مستعداً لدفع 40 مليون يورو سنوياً كأجور للمهاجم البرازيلي الصاعد، أي أنه كان سيتقاضى 770 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

ويبدو أن فينيسيوس سيحصل على 10 ملايين يورو سنوياً في اتفاقه الجديد مع ريال مدريد، أي قرابة 200 ألف يورو أسبوعياً مما يؤكد عدم تفكير اللاعب بالجانب المالي وتركيزه على النواحي الرياضية.