تعرف على قيم لاعبي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 22-23

البوابة - يقترب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا من الانطلاق مع مواجهات نارية ونهائيات مبكرة ستشهدها الملاعب الأسبوع المقبل.
وتأهل إلى هذا الدور فرق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وأي سي ميلان وإنتر ميلان ونابولي الإيطالية، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وبنفيكا البرتغالي.
مجموع قيم لاعبي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 22-23
- إنتر ميلان الإيطالي: 566 مليون يورو.
- أي سي ميلان الإيطالي: 712 مليون يورو.
- بايرن ميونيخ الألماني: 1.046 مليار يورو.
- بنفيكا البرتغالي: 377 مليون يورو.
- تشيلسي الإنجليزي: 1.067 مليار يورو.
- ريال مدريد الإسباني: 951 مليون يورو.
- مانشستر سيتي الإنجليزي: 1.297 مليار يورو.
- نابولي الإيطالي: 574 مليون يورو.
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)