تعرف على قيم لاعبي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 22-23

البوابة - يقترب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا من الانطلاق مع مواجهات نارية ونهائيات مبكرة ستشهدها الملاعب الأسبوع المقبل.

وتأهل إلى هذا الدور فرق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وأي سي ميلان وإنتر ميلان ونابولي الإيطالية، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وبنفيكا البرتغالي.

مجموع قيم لاعبي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 22-23