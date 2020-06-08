تعرف على ما تمت سرقته من منزل رياض محرز

كشفت تقارير عن تطورات جديدة حول قضية السطو على منزل رياض محرز نجم مانشستر سيتي في أبريل الماضي، حيث تم الاستيلاء على العديد من مقتنياته الثمينة.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن شرطة مقاطعة مانشستر حققت مع مشتبه به في تنفيذ عملية السطو، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاماً.

وأضافت أن الشرطة أطلقت سراح المشتبه به المشروط بالبقاء تحت المراقبة القضائية، تحسباً لتطورات جديدة في القضية.

وأكدت الصحيفة أن القبض على هذا الشخص جاء بعد مراجعة نظام المراقبة لبناية منزل محرز، الذي بدوره لم يتعرف على المشتبه به بعد استدعائه لمشاهدة الفيديو الذي عرضته عليه الشرطة.

وكان من سطا على منزل الدولي الجزائري قد استولى على ثلاث ساعات فاخرة، واحدة من نوع "ريتشارد ميل" بقيمة 230 ألف جنيه استرليني، وساعة "روليكس دايتونا" قيمتها 40 ألف جنيه، وساعة "روليكس" أخرى بقيمة 35 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه، وقمصان كرة قدم نادرة قيمتها أكثر من 150 ألف جنيه.

وكان متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر قد كشف أن محرز يعتقد أن هؤلاء اللصوص تعقبوه خلال عودته إلى منزله، قبل أن يدخلوه بعد مغادرته مجدداً، بعد تعطيل جهاز الأمن في البناية التي يسكن فيها.