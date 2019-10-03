تعرف على ما قاله ميسي لزملائه في برشلونة بين شوطي مباراة إنتر

يشعر الجمهور أحياناً بشغف لمعرفة ما يدور في الكواليس بين الشوطين خلال المباريات الكبرى والأحاديث الجانبية بين اللاعبين، ونادراً ما يتم الكشف عن هذه الأسرار، لكن محطة "موفيستار" الإسبانية، نجحت في تسريب حديث بين النجم ليونيل ميسي، ومجموعة من اللاعبين، في استراحة مباراة برشلونة وإنتر ميلان، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخرج إنتر ميلان من الشوط الأول، متقدماً بهدف نظيف في ملعب كامب ناو معقل النادي الكتالوني، وظهر ميسي، في النفق المؤدي للملعب قبل انطلاق الشوط الثاني، وهو يقول أمام زميليه جيرارد بيكيه ومارك أندريه تير شتيغين: "لا يجب أن نندفع مثل المجانين يا شباب، يجب أن نضغط بشكل أكبر، ولكن بتعقل وبطريقة طبيعية".

وقال بيكيه، في عبارة أخرى: "سواء الضغط أو عدم الاندفاع للأمام لا يجب أن نصاب بالحيرة في المنتصف"، ثم شجع لويس سواريز اللاعبين بتكرار صيحة "هيا بنا"، ويبدو أن هذه الجمل التحفيزية أتت بثمارها، بعد أن قلب برشلونة الطاولة، وتفوق في نهاية المباراة بنتيجة (2–1) بفضل ثنائية سواريز.

وامتدح مشجعون ووسائل إعلام، دور ميسي "القيادي" في هذه اللقطة بالكواليس، والذي لا يظهر عادة خلال المباريات، وهو ما لقي النجم الأرجنتيني انتقادات بسببه، لا سيما أن مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا تحدث سابقاً عن غياب الشخصية القيادية لديه.

كما أن هذا الأمر يرفع من معنويات برشلونة، بعد انطلاقة متواضعة خلال الموسم الحالي، إذ إن أداءه لا يزال يثير علامات استفهام، بعد أن حقق انتصارات بفضل المهارات الفردية للاعبيه، وبعدما كان الزائر الإيطالي، أمس الأربعاء، قريباً من تسجيل أهداف أخرى، إثر هيمنته على المباراة في الشوط الأول.