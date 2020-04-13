تعرف على مصير الحذاء الذهبي في موسم كورونا

يسود قلق عارم في أوساط الكرة الأوروبية، منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما يرجح البعض أن يجري إلغاء المسابقات بشكل نهائي، في حال لم ينحسر الوباء عما قريب.

وإذا لم تتحسن الأوضاع الصحية في أوروبا، فإن ليونيل ميسي هداف برشلونة، سيخسر جائزة الحذاء الذهبي التي تقدم سنوياً لمن أحرز أكبر عدد من الأهداف في أوروبا.

ولن يحظى "ليو" بالجائزة لأن ترتيبه حتى الآن هو السادس، في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لميسي أن أحرز الحذاء الأوروبي ست مرات، متفوقاً على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي توج بالجائزة أربع مرات.

ويتصدر هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، برصيد 27 هدفاً، بينما يبلغ رصيد ميسي 19 هدفاً.

لكن قائد برشلونة أبلى بلاء حسنا في الدوري الإسباني ويحتل صدارة هدافيه برصيد 19 هدفاً.

في المرتبة الثانية، يليه لاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، بـ 14 هدفاً، ثم مهاجم برشلونة، لويس سواريز، بـ 11 هدفاً.

وإزاء هذا الرصيد، وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ميسي بـ"الملك" في إسبانيا"، و"الأمير" أوروبياً، لكن "البرغوث" ما زال قادراً على أن ينافس من أجل اللقبين، في حال استئناف المباريات التي توقفت بسبب الوباء.