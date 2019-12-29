تعرف على نتائج جوائز حفل غلوب سوكر 2019 الذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

فيما يلي نتائج الجوائز:

أفضل حكم في العام: تم منحها للحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت عن طريق أسطورة التحكيم الإيطالي بيير لويجي كولينا.

أفضل مدير رياضي: حصل عليها الإيطالي أندريا بيريتا المدير الرياضي الخاص بأتلتيكو مدريد.

أفضل لاعب عربي: نالها المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

أفضل شراكة رياضية: تم منحها لشركة مانشستر سيتي لكرة القدم وشريكتها "SAP".

أفضل حارس مرمى: حصل عليها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

جائزة المسيرة الكروية: نالها المدرب الويلزي راين غيغز المدير الفني لمنتخب بلاده.

أفضل وكيل للاعبين: البرتغالي جورجي مينديش.

أفضل لاعب عربي شاب: المغربي أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند.

أفضل نادي عربي: الهلال السعودي وقدمها الفرنسي ميكاييل سيلفستر نجم مانشستر يونايتد المعتزل.

أفضل نادي في العالم: ليفربول.

أفضل أكاديمية للشباب: أياكس وبنفيكا.

أفضل مدرب: الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

جائزة المسيرة الرياضية لهذا العام: ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الحالي وروما السابق.

أفضل لاعب في العالم: البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أفضل لاعبة في العالم: لوسي برونز نجمة ليون ومنتخب إنجلترا.

أفضل اكتشاف كروي: جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الحالي وبنفكيا السابق.