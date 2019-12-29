تعرف على نتائج جوائز حفل غلوب سوكر 2019 الذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
فيما يلي نتائج الجوائز:
أفضل حكم في العام: تم منحها للحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت عن طريق أسطورة التحكيم الإيطالي بيير لويجي كولينا.
أفضل مدير رياضي: حصل عليها الإيطالي أندريا بيريتا المدير الرياضي الخاص بأتلتيكو مدريد.
أفضل لاعب عربي: نالها المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.
أفضل شراكة رياضية: تم منحها لشركة مانشستر سيتي لكرة القدم وشريكتها "SAP".
أفضل حارس مرمى: حصل عليها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.
جائزة المسيرة الكروية: نالها المدرب الويلزي راين غيغز المدير الفني لمنتخب بلاده.
أفضل وكيل للاعبين: البرتغالي جورجي مينديش.
أفضل لاعب عربي شاب: المغربي أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند.
أفضل نادي عربي: الهلال السعودي وقدمها الفرنسي ميكاييل سيلفستر نجم مانشستر يونايتد المعتزل.
أفضل نادي في العالم: ليفربول.
أفضل أكاديمية للشباب: أياكس وبنفيكا.
أفضل مدرب: الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.
جائزة المسيرة الرياضية لهذا العام: ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الحالي وروما السابق.
أفضل لاعب في العالم: البرتغالي كريستيانو رونالدو.
أفضل لاعبة في العالم: لوسي برونز نجمة ليون ومنتخب إنجلترا.
أفضل اكتشاف كروي: جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الحالي وبنفكيا السابق.
Via SyndiGate.info
Copyright © 2019 Goal.com All rights reserved.