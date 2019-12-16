تعرف على نتائج قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي

أقيمت قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي وهي القرعة التي يشارك فيها 24 فريقاً من دور المجموعات في البطولة نفسها وثمانية فرق قادمة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القرعة تواجد أصحاب المراكز الأولى من المجموعات وهي:

إشبيلية، مالمو، بازل، لاسك، سيلتك، آرسنال، بورتو، إسبانيول، غينت، باشاكشهير، براغا، مانشستر يونايتد.

وأصحاب المراكز الثانية وهي:

أبويل، كوبنهاغن، خيتافي، لشبونة، كلوج، آينتراخت فرانكفورت، رينجرز، لودوغوريتس، فولفسبورغ، روما، ولفرهامبتون، آلكمار.

بالإضافة للفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا وهي:

أياكس، سالزبورغ، إنتر، بنفيكا، باير ليفركوزن، شاختار دونيتسك، أولمبياكوس، كلوب بروج.

ونصت القرعة على منع أي فريق من مواجهة آخر من نفس الدولة، أو خصم سابق له في نفس المجموعة بدور المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ولفرهامبتون - إسبانيول

سبورتينغ لشبونة - باشاكشهير

خيتافي - أياكس

باير ليفركوزن - بورتو

كوبنهاغن - سيلتك

أبويل - بازل

كلوج - إشبيلية

أولمبياكوس - آرسنال

آلكمار - لاسك

كلوب بروج - مانشستر يونايتد

لودوغوريتس - إنتر

آينتراخت فرانكفورت - سالزبورغ

شاختار دونيتسك - بنفيكا

مالمو - فولفسبورغ

روما - غينت

رينجرز - براغا

يذكر أن مباريات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي ستبدأ في 20 من فبراير القادم، على أن تقام لقاءات الإياب في 27 من نفس الشهر.