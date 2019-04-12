تعرف على نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعة قرعة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر الصيف القادم بمشاركة 24 منتخباً.

وأقيمت القرعة على مقربة من أهرامات الجيزة.

وجرى اعتماد بنظام تصنيف المنتخبات الـ 24 لأربع مستويات، جاءت كالتالي:

التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب.

التصنيف الثاني: جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا.

التصنيف الثالث: جنوب إفريقيا - أوغندا - بينين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا.

التصنيف الرابع: زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنغولا - تنزانيا – بوروندي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديموقراطية - أوغندا - زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو

يذكر أن اليطولة ستنطلق في الـ 21 من يونيو القادم على أن تختتم في الـ 19 من يوليو الذي يليه.