تعرف على نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 22-23

البوابة - أقيمت اليوم الأحد قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي باكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى هذه المرحلة.

وجنبت القرعة الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من الصدام في المربع الذهبي.

وسيواجه سيتي خصمه شيفيلد يونايتد، فيما يلاقي مان يونايتد فريق برايتون في لقاء نصف النهائي الثاني.

وبلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي بعد سحق بيرنلي أمس السبت بسداسية دون رد، فيما تفوق شيفيلد يونايتد على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 3-2 في ربع النهائي.

أما مانشستر يونايتد ففاز بدوره على فولهام بثلاثة أهداف لهدف.

وسحق برايتون خصمه غريمبسي تاون بخماسية نظيفة.

يذكر أن مان سيتي سبق له الفوز باللقب في 6 مناسبات سابقة، أما مان يونايتد فتوج باللقب 12 مرة، فيما رفع شيفيلد الكأس 4 مرات وحل برايتون وصيفاً للبطل مرة واحدة.

مواجهتا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي