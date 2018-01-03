تعرّف على أعلى رواتب نجوم الدوري الإنجليزي

بوغبا في الصدارة

يتنافس النجوم في إنجلترا على كافة الأصعدة، فمن الملاعب والأهداف والتألق ننتقل للحديث عن عالم المال، وتحديداً عن الرواتب الأعلى في الدوري الإنجليزي الذي يعتبره كثيرون الأفضل في العالم على مستوى المنافسة والإثارة.

ويتصدر بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قائمة الأعلى أجراً، حيث يتقاضى 290 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وهو الذي وصل الموسم الماضي قادماً من يوفنتوس، أما المركز الثاني فهو لزميله، المهاجم روميلو لوكاكو الوافد الجديد من إيفرتون الصيف الماضي، والذي يتقاضى بدوره 250 ألف جنيه.

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ويأتي خلف نجمي يونايتد يايا توريه لاعب وسط مانشستر في المركز الثالث، حيث يتقاضى نجم برشلونة السابق 220 ألف جنيه، علماً بأنه لا يشارك بصورة أساسية بسبب عدم اعتماد المدرب جوسيب غوارديولا عليه، وفي ذات المرتبة يأتي النجم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، والذي لم ينجح في تقديم أي شيء هذا الموسم بعد عودته من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

اسم آخر يتقاضى راتباً أسبوعياً، كتوريه وزلاتان، هو النجم سيرغيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، أما المركز الرابع فهو لنجم تشيلسي الأول إيدين هازارد بـ 200 ألف جنيه أسبوعياً، وهذا الرقم يحصل عليه أيضاً الحارس دافيد دي خيا حامي عرين الشياطين الحمر، إضافة إلى لاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي براونه يتقاضى الراتب عينه.

وتعتبر هذه الأسماء فقط من تتقاضى مبلغ 200 ألف جنيه أسبوعياً أو أكثر، حيث يحصل فيليب كوتينيو نجم ليفربول على 180 ألفاً، وزميله الجديد فيرجيل فان دايك بذات الرقم، فيما يصل راتب أليكساندر لاكازيت لاعب آرسنال إلى 170 ألف جنيه، وخلفه نجم سيتي دافيد سيلفا.