تعطل مفاوضات تجديد عقد تير شتيغين مع برشلونة

كشفت تقارير عن تأجيل المفاوضات بين برشلونة وحارس مرماه مارك أندريه تير شتيغين، على تجديد التعاقد بين الطرفين.

وذكرت وسائل إعلام أن المفاوضات بين النادي الكتالوني والألماني، توقفت بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

وأضافت أن برشلونة يريد ربط تير شتيغين لفترة طويلة، حيث ينتهي عقده الحالي عام 2022، إلا أن البارسا يرغب في استمراره حتى عام 2024.

وأشارت إلى أن تير شتيغين يعطي أولوية للبقاء في برشلونة لسنوات عديدة، إلا أنه يريد التقدير المادي من النادي.

ولفتت إلى أن العرض الأخير الذي قدمه البارسا في مارس الجاري، تضمن تجديد العقد حتى 2024، يحصل فيه الحارس على 6.5 مليون يورو كل موسم، إلا أن تير شتيغن رفض العرض.