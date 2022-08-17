تعطل مفاوضات تخفيض أجور بيكيه وبوسكيتس مع برشلونة

يواصل برشلونة سعيه الدؤوب لتقليص المجموع الكلي لأجور لاعبيه من أجل تسهيل عملية تسجيل تعاقداته الجديدة في قوائم الدوري الإسباني.

ومن ضمن اللاعبين الذين يحاول البارسا تخفيض أجورهم المخضرمان سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت اليوم الأربعاء أن المفاوضات معطلة حالياً بين الأطراف المعنية نظراً لعدم الاتفاق على بنود التخفيض.

برشلونة يناضل للتخلص من بعض لاعبيه

وسيحاول النادي الكتالوني بيع بعض اللاعبين الزائدين عن حاجته فيما تبقى من نافذة الانتقالات الجارية على أمل تسجيل التعاقدات الجديدة المعلقة مثل الفرنسي جولز كوندي.

ومن أبرز المرشحين للرحيل حالياً كلٌ من الفرنسي سامويل أومتيتي والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والهولنديان فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي.