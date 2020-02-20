تعقيدات في تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

أفاد تقرير إسباني أن مفاوضات ريال مدريد مع القائد سيرخيو راموس، بشأن تمديد عقده «متجمدة»، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشروط المقدمة من الطرفين.

ووفقاً لصحيفة «آس»، فإن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره بشأن تجديد عقد قائد الفريق، على اعتبار أن من المبكر تقييم إذا ما كان ينبغي تمديد عقد راموس أو لا، الذي يبلغ عامه الـ 35 نهاية الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يرغب في تمديد عقده لمدة موسمين، وهو الأمر الذي لا يوافق عليه ريال مدريد، إذ يريد النادي تمديد العقد من موسم إلى موسم فقط، إذا كان المستوى الفني والبدني من جانب اللاعب في أحسن حالاته.

وينتهي عقد المدافع الدولي الإسباني في غضون 16 شهراً، أي في الثلاثين من يونيو لعام 2021.