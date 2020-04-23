تعنت باريس قد ينقل مبابي لريال مدريد مجاناً

يظهر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، كأحد الأهداف المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، لكن الخطوة ربما يتم تأجيلها لفترة أطول.

عقد الفرنسي مع الباريسي ينتهي في صيف عام 2022، وسط محاولات من النادي الفرنسي بإقناع المهاجم بالتجديد، وإغلاق الباب تماماً أمام مغادرته.

على الجانب الآخر، يريد ريال الحصول على خدمات مبابي، لكن خلال فترة الانتقالات الصيفية العام القادم 2021، لعدم توافر الأموال في الوقت الحالي.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن رحيل مبابي صوب ريال صعب حالياً، رغم مماطلة النجم الشاب في التوقيع على عقد جديد مع باريس، وذلك نظراً لتمسك ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي بفكرة بقاء اللاعب وعدم بيعه الصيف الحالي أو القادم، حتى لو كلفه الأمر رحيله مجاناً في 2022.

يأتي ذلك نظراً للمكانة التي يتمتع بها مبابي في باريس، حيث تعتبره الإدارة نجم فرنسا الأول وبطل العالم، والحجر الأساسي في مشروع جلب دوري أبطال أوروبا.

ويخشى باريس سان جيرمان في أن يتسبب رحيل المهاجم الشاب عن النادي الآن، في توجيه رسالة تشير لحالة من الضعف وفشل في الحفاظ على النجوم الكبار.

تأتي هذه الأنباء تزامناً مع تصريحات يفان لي مي وكيل أعمال فيرلان ميندي ظهير ريال مدريد، بأن مبابي كان سينضم للنادي الإسباني لولا الأزمة المالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.