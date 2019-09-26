تغريم برشلونة 300 يورو فقط بسبب صفقة غريزمان

قررت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني معاقبة برشلونة لمخالفته اللوائح في فسخ عقد أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد والتعاقد معه.

واتهم أتلتيكو غريمه بالتفاوض مع المهاجم الفرنسي منذ مارس، وطالب بالحصول على 80 مليون يورو إضافية لأن الشرط الجزائي وقتها كان بقيمة 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن لجنة المسابقات ستعاقب البارسا بغرامة مالية تصل إلى 300 يورو فقط لمخالفته المادة رقم 88 من اللوائح.

وأوضحت أن لجنة المسابقات ستتخذ أدنى العقوبات بحق برشلونة لأنه لا يوجد أي دليل يثبت ادعاءات أتلتيكو مدريد مما يعني نجاة البلاوغرانا من إمكانية خصم 3 نقاط من رصيده أو الحرمان من التعاقدات أوإيقاف اللاعب لفترة طويلة.

وكان الروخيبلانكوس قد قدم تظلماً للاتحاد الإسباني لإيقاف غريزمان وسحب رخصته، ليقرر الاتحاد إرسال الدعوى إلى لجنة المسابقات.

وشكلت لجنة المسابقات لجنة تحقيق فيما حصل وأوصت بمعاقبة برشلونة إما بغرامة قدرها 300 يورو أو خوض البارسا لقاءً دون جمهوره في الدوري الإسباني على أرضه، قبل أن يتم إقرار العقوبة الأولى.

بدوره، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن برشلونة سيطعن في القرار لأنه لا يحتوي على دليل إدانة.

يذكر أن غريزمان سجل 3 أهداف هذا الموسم الحالي رفقة برشلونة حتى الآن ليصبح هدافه.