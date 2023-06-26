تفاؤل في ريال مدريد بسبب مبابي

تعم أجواء من التفاؤل الحذر داخل أروقة ريال مدريد حيال إمكانية ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان هذا الصيف وفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ويتردد القائمون على النادي الملكي في الإدلاء بتصريحات علنية تخص الصفقة بعد خيبة أمل فشل مساعي استقطاب اللاعب العام المنصرم.

وبدا أن الهداف الشاب في طريقه لارتداء قميص الميرينغي صيف السنة الماضية قبل أن يوافق على تجديد عقده مع الباريسيين.

كما أن إتمام صفقات الإنجليزي جود بيلينغهام والإسبانيين خوسيلو وفران غارسيا وبراهيم دياز والتصريحات التي أكد خلالها رئيس النادي فلورنتينو بيريز أنه لن يبرم تعاقدات أخرى جعل التحفظ سمة أساسية بأي شيء يتعلق بمبابي.

هل سينجح ريال مدريد في جلب مبابي هذا الصيف؟

يصر الفرنسي علناً على الاستمرار مع سان جيرمان لموسم أخير واحترام الاتفاق الحالي المبرم ما بين الطرفين، إلا أن مصادر إي إس بي إن شددت على أن رغبة صاحب الـ 24 عاماً الحقيقية تتمثل في ارتداء قميص ريال مدريد بأسرع وقتٍ ممكن.

بدوره، يخشى النادي الباريسي خسارة هدافه دون مقابل العام القادم، مما سيجبره على بيعه بسعر مخفض خلال الأسابيع التالية إذا تأكد من استحالة توقيعه على عقدٍ جديد.