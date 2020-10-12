تفاؤل كبير حول إمكانية عودة كارفاخال قبل الكلاسيكو

تلقى ريال مدريد خبراً سعيداً بشأن الظهير الأيمن داني كارفاخال، وذلك قبل خوض مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، نهاية أكتوبر الجاري.

وكان الدولي الإسباني قد أصيب في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، وهناك شكوك كبيرة حول قدرته على اللحاق بمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، حيث من الممكن أن يغيب حتى منتصف الشهر القادم.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، أن بوادر التحسن بدأت تظهر على كارفاخال هذا الأسبوع، إذ بات الظهير الأيمن المذكور قادراً على ثني الركبة اليمنى.

وأضافت: “من المتوقع أن يعود في بداية ديسمبر، النادي ليس مهتماً بكم من الوقت تستغرق فترة علاج اللاعب، لأن الهدف هو أن يتعافى بشكل نهائي من هذه الإصابة الخطيرة”.

يذكر أن الظهير الأيمن الاحتياطي ألفارو أودريوزولا، مصاب بدوره، وبالتالي فمن الممكن أن يعتمد زيدان على لوكاس فاسكيز أو ناتشو فيرنانديز في المباريات القادمة.