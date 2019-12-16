تفاصيل الشكل الجديد المقترح لدوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تساند بشكل كبير، فكرة توسيع دوري أبطال أوروبا، وزيادة عدد المباريات، بهدف زيادة العوائد المادية.

وتخوض الأندية الكبرى في أوروبا مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حول احتمالية "إعادة هيكلة" البطولة الأوروبية.

وتناقش الأندية والاتحاد الأوروبي مقترحين رئيسيين للشكل الجديد للبطولة، سيضمن كلاهما مباريات أكثر للأندية الأوروبية.

المقترح الأول يسمى "بالنظام السويسري"، وسيتكون من دوري لـ 32 نادياً، كل منها سيخوض 10 مباريات داخل الدوري، مع أندية بنفس المستوى.

بعد نهاية الجولات العشر، تتأهل الفرق الـ 8 الأولى للأدوار الإقصائية، بينما ستخوض الأندية التي تتراوح بين المركزين الـ 9 والـ 24، مباريات فاصلة، لتحديد المتأهلين الـ 8 الآخرين.

وبعد ذلك تتواصل البطولة من دور الـ16 بنفس شكلها الحالي بطريقة خروج المغلوب.

أما الخيار الثاني الذي تتم دراسته الآن، فهو زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 36 فريقاً في مرحلة المجموعات، فيما تقسم الفرق إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق، مما يعني أن كل فريق سيخوض 10 مباريات بدور المجموعات.

ووفقاً لهذا الاقتراح، سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق صاحبة المركز الثالث.

من ناحيته أكد مدرب بطل أوروبا ليفربول، يورغن كلوب، معارضته التامة لخطة الأندية الأوروبية بالتوسيع.

وقال كلوب: "قرأت مقالاً يقول أن الأندية الكبيرة في أوروبا تريد خوض مباريات أكثر بدوري أبطال أوروبا، أنا ضد هذه المخططات تماماً، هذا جنون تام، نستطيع الحديث عن كل الأمور إلا زيادة عدد المباريات".

وبالرغم من معارضة كلوب الصريحة، إلا أن تصريحاته لن يكون لها تأثير في المفاوضات، فإدارات كبرى الأندية تريد بشكل واضح زيادة عدد المباريات الأوروبية.