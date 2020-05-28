تفاصيل الصفقة التبادلية بين برشلونة يوفنتوس

كشفت تقارير فرنسية عن عرض يوفنتوس لضم نجم برشلونة فرينكي دي يونغ في صفقة تبادلية بين الناديين للموافقة على رحيل ميراليم بيانيتش الذي يسعى البارسا للحصول عليه، عقب رفض آرتور ميلو الانضمام لبطل إيطاليا.

وأكدت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، أن البرازيلي رفض الانضمام ليوفي، لذلك اضطر النادي الإيطالي لطلب دي يونغ مقابل بيانتيش.

واتفق الناديان على انتقال البوسني للبارسا شريطة حصول البيانكونيري على خدمات أحد لاعبي البلاوغرانا في المقابل.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي، كما هو الحال بالنسبة لبرشلونة الذي يعتلي قمة الدوري الإسباني.