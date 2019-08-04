تفاصيل انتقال كين إلى إيفرتون

انتقل المهاجم مويس كين من يوفنتوس إلى إيفرتون كما أعلن الأخير اليوم الأحد.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن الصحف البريطانية تحدثت عن صفقة تتراوح بين 32 و36 مليون يورو.

وأعرب الدولي الإيطالي الصاعد عن سعادته لانتقاله إلى صفوف التوفيز وقال لتلفزيون النادي: "السبب الذي أقنعني بالتوقيع مع إيفرتون أنه نادٍ يتطلع إلى الأمام، مثلي أنا تماماً.

"إنه ناد طموح وسأعمل جاهداً لمساعدته على تحقيق أهدافه، تعودت على الفوز في يوفنتوس وآمل بنقل هذه العدوى إلى إيفرتون".

وخاض كين (19 عاماً) أولى مبارياته الرسمية مع يوفي في نوفمبر 2016، بعمر الـ 16 و8 أشهر فقط، ليصبح بالتالي أول لاعب من مواليد عام 2000 يشارك في الدوري الإيطالي.

وأعير الشاب إلى فيرونا موسم 2017-2018 قبل أن يعود إلى يوفنتوس الموسم الماضي ويتألق معه في القسم الثاني منه من خلال تسجيل 6 أهداف في 13 مباراة.

كما خاض كين مباراتين في صفوف منتخب إيطاليا وسجل أول أهدافه في مرمى فنلندا ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.