تفاصيل جديدة عن انتقال سيبايوس لآرسنال

كشفت تقارير عن عدة مفاجآت في عقد إعارة لاعب الوسط داني سيبايوس من ريال مدريد إلى آرسنال لهذا الموسم.

وانتقل الإسباني الصاعد هذا الصيف إلى الغانرز على سبيل الإعارة دون وجود شرط بأحقية الشراء النهائي.

وقالت صحيفة "ماركا" أن سيبايوس هو من اشترط أن يكون الانتقال على سبيل الإعارة لعزمه العودة مجدداً إلى مدريد وإثبات نفسه.

وأوضح التقرير أن لاعب الوسط لم يرغب في أن يتقاضى أي من ممثليه عمولة من وراء الصفقة.

وكان سيبايوس مطلوباً من قبل عدة أندية هذا الصيف، مثل ميلان وتوتنهام، لكنه فضل الانتقال لآرسنال.

وخاض سيبايوس أربعة لقاءات مع الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع هدفين حتى الآن.