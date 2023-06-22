تفاصيل عرض بايرن ميونخ لظهير مانشستر سيتي كايل ووكر

يمتلك نادي بايرن ميونخ الألماني في الوقت الحالي ثقة كبيرة بأنه سيتمكن خلال هذا الميركاتو الصيفي من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كايل ووكر.

وبالفعل، قدم البافاري عرضه على طاولة السيتي، والنادي الألماني على استعداد للانتظار حتى وقت متأخر في فترة الانتقالات للتعاقد مع مدافع إنجلترا المميز.

عرض بايرن ميونخ لظهير مانشستر سيتي كايل ووكر

وفقًا لموقع "BILD"، فإن أبطال الدوري الألماني عرضوا عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر للحصول على خدمات ظهير السيتي كايل ووكر الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، سيتم تفعيل خيار التمديد إذا شارك اللاعب المخضرم في 30 مباراة على الأقل في جميع المسابقات في موسمه الثاني مع البافاري الذي يمتلك ثقة كبيرة أن الصفقة ستتم خلال الأسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر أن كايل ووكر تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي بحسب موقع "ترانسفر ماركت" نحو 13 مليون جنيه إسترليني، وكان قد شارك مع مانشستر سيتي في 39 مباراة خلال موسم 2022-2023.