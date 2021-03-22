تفاصيل عرض يوفنتوس لضم صلاح من ليفربول

يبدو يوفنتوس عازماً على التعاقد مع النجم محمد صلاح من ليفربول مع فتح باب الانتقالات الصيفية، وكشف تقرير إسباني جديد عن بعض تفاصيل عرض نادي السيدة العجوز.

ووفقاً لموقع «دون بالون» الإسباني، فإن يوفي مهتم للغاية بإعادة صلاح إلى الدوري الإيطالي حيث تألق سابقاً بقميصي فيورنتينا وروما، خاصة بعدما أقصي بشكل مفاجئ من دور 16 من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو كما فقد صدارة الدوري الإيطالي.

هذه الإخفاقات بالإضافة إلى خطر رحيل النجم كريستيانو رونالدو دفعت النادي الإيطالي للاعتقاد أن إجراء صفقة على غرار ضم صلاح قد يغير الوضع الحالي، كما أشار التقرير.

ولفت إلى أن العرض الذي سيقدمه يوفنتوس لضم المصري لا يأتي فقط لإرضاء رونالدو وصناعة مشروع قوي، ولكن كذلك لتعويض الرحيل المنتظر لباولو ديبالا الذي يلعب بدوره بقدمه اليسرى.

ويسعى يوفي للحصول على 55 مليون يورو مقابل بيع ديبالا، فيما يخطط لتقديم 100 مليون يورو للحصول على خدمات صلاح.

وتبلغ القيمة السوقية حالياً لنجم ليفربول 110 ملايين يورو، وفقاً للتحديث الأخير لموقع «ترانسفيرماركت» المتخصص، وهي التي تضعه في المركز الثاني ضمن قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر هاري كاين نجم توتنهام.

وتسعى إدارة يوفنتوس لجعل الصفقة إحدى حلقات سلسلة من الإجراءات تم عرضها على المدير الفني أندريا بيرلو من أجل موسم 2021-2022.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن يوفنتوس قد يواجه منافسة شرسة من ثلاثة أندية أخرى ترغب بدورها في التعاقد مع نجم ليفربول ليس من بينها ريال مدريد وبرشلونة، وهي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى غريم ليفربول اللدود مانشستر يونايتد.