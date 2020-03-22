تفشي كورونا بين اللاعبين يهدد بإلغاء الدوري الإيطالي

يواجه مسؤولو الكرة الإيطالية أزمة صعبة للغاية بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من مدن وضواحي الدولة، مما يجعل عودة بطولة الدوري المحلي أمراً صعباً.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، الأحد، إلى أن هناك أصواتاً داخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تفكر في إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم، خاصة مع زيادة عدد الإصابات بين اللاعبين والمدربين.

ورغم أن استئناف المسابقة هو الحل السائد حتى هذه اللحظة، إلا أن استمرار الوضع السيء قد يجبر المسؤولين على اتخاذ قرارات غير متوقعة، ربما تصل إلى إلغاء الموسم الحالي بالكامل.

على جانب آخر، أصبح تأجيل بطولة الدوري الإيطالي حتى مطلع مايو القادم أمراً واقعاً، بعد إعلان يوفنتوس إصابة نجمه باولو ديبالا بالفيروس، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى داخل بقية الفرق.