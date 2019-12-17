تفوق جديد لميسي على رونالدو

أجريت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس، بمدينة نيون السويسرية.

ويصطدم ريال مدريد بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونيخ ضد تشيلسي، ويخوض باريس سان جيرمان، مواجهة صعبة أمام بوروسيا دورتموند.

وحملت القرعة مواجهة سهلة نسبياً لبرشلونة أمام نابولي، وكذلك الحال بالنسبة ليوفنتوس الذي يلتقي ليون.

وفي مباراتين متكافئتين، يلعب فالنسيا مع أتالانتا، وتوتنهام مع لايبتزيغ.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن الهدافين التاريخيين لهذا الدور في هم:

ليونيل ميسي (26 هدفاً - برشلونة).

كريستيانو رونالدو (23 هدفاً - يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد).

توماس مولر (12 هدفاً - بايرن ميونيخ).

روبرت ليفاندوفسكي (9 أهداف - بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند).

كريم بنزيمة (9 أهداف - ريال مدريد وليون).