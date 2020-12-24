تقارير: باريس سان جيرمان يقيل توخيل والبديل بوتشيتينو

تحدثت تقارير من ألمانيا عن إقالة توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان في الساعات الماضية بقرار من إدارة النادي الفرنسي.

وتم طرح رحيل المدرب الألماني عن بي إس جي عدة مرات خلال الفترة الماضية رغم تحسن النتائج وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، والسبب علاقته المتوترة مع الإدارة.

وذكرت "بيلد" أن إدارة الباريسي اتخذت قراراً رسمياً بإقالة المدرب عقب الانتصار على ستراسبورغ برباعية نظيفة الأربعاء.

بدورها، أكدت شبكة "سكاي" الأنباء وقالت أن المدير الرياضي ليوناردو أعلم توخيل بالقرار عقب اللقاء مباشرة، وأن الإعلان الرسمي قادم.

وكشفت شبكة "RMC" أن البديل في الأغلب سيكون ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، وذلك وفقاً لمحمد بوحفصي، مراسل القناة في باريس.

ودخل المدرب الألماني في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته لـ "SPORT1" عن صعوبة التدريب في النادي، والتي تراجع عنها وقال أن ترجمتها لم تتم بشكل غير صحيح.

وأوضح توخيل أنه تم تحريف ما صدر عنه بخصوص حزنه في النادي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويعمل توخيل منذ 2018 رفقة باريس سان جيرمان وقاده لاكتساح الدوري الفرنسي ونهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.