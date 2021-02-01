تقارير: برشلونة ملزم بدفع 39 مليون يورو لميسي في يوليو

زعمت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن برشلونة سيتعين عليه دفع مبلغ مالي تصل قيمته إلى 39 مليون يورو لقائده ليونيل ميسي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أمس الأحد، بنود العقد المبرم بين ميسي وبرشلونة الذي وقع عليه في نوفمبر من عام 2017.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلاً عن "إل موندو" فإن البارسا ملزم بدفع قرابة 39 مليون يورو لميسي في الخامس عشر من يوليو المقبل (أي بعد أسبوعين من نهاية عقده).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند غير مرتبط بتجديد ميسي عقده أم لا، ويعد سارياً حتى ولو لم يجدد الأرجنيتني عقده.

يذكر أن برشلونة أصدر بياناً رسمياً أمس الأحد، نفى خلاله علاقته بتسريب العقد مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة الإسبانية.