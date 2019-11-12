تقارير: بوتشيتينو الخيار الأول لتدريب بايرن ميونيخ

أكدت تقارير اعتلاء ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام قائمة المرشحين لتولي تدريب بايرن ميونيخ.

وكان البافاري قد أطاح بمدربه نيكو كوفاتش قبل أيام فيما يتولى حالياً هانس فليك تدريب الفريق ومتوقع أن يستمر حتى نهاية الموسم.

وأشار تقرير نشره موقع "ذا أثليتيك" أن المدرب الأرجنتيني بات المرشح الأول لتولي للإشراف على بطل ألمانيا في حال رحيله عن سبيرز.

ونقل الموقع عن مصدر قوله: "سيكون بوتشيتينو الخيار المفضل، إذا انتهى به الأمر بالانفصال عن توتنهام، والذي يبدو الأقرب للحدوث، سيفعل بايرن أي شيء للحصول عليه.

"على الجانب الآخر، هذا ما سيفعله الجميع، حتى ريال مدريد وربما مانشستر يونايتد، اللذان يستهدفان التعاقد معه منذ عام ونصف، إنه خيار صعب جداً ولكنه سيكون أولوية لبايرن".