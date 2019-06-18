تقارير تؤكد عودة نيمار لبرشلونة الموسم القادم

عزز تقرير صادر من البرازيل الشائعات حول عودة النجم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وأغلى لاعب كرة قدم في العالم إلى فريقه السابق برشلونة بطل إسبانيا.

وأشارت قناة "غلوبو إيسبورتي" إلى مفاوضات متقدمة بين البارسا والنادي الفرنسي لاستعادة البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً والغائب عن المشاركة في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الإصابة.

ويأتي التقرير البرازيلي بعد آخر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت فيه الى أن نادي العاصمة الفرنسية "جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف"، في وقت أكد فيه ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" نشرت كاملة الثلاثاء أن "الباب ليس مغلقاً أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع"، موجهاً انتقادات لاذعة لنيمار تحديداً.

ونقلت غلوبو عن مصادر قريبة من الملف أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اقترح على سان جيرمان 100 مليون يورو إضافة للاعبين على غرار عثمان ديمبيلي وسامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش، مما سيقلل من القيمة المالية الإجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

لكنها ذكرت أن نيمار لا يزال في نزاع قضائي مع الفريق الكاتالوني لعدم تسديد مكافأة تمديد عقده في 2016، قبل انتقاله لاحقا إلى سان جيرمان مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو.

ويرتبط نيمار الذي غادر برشلونة قبل عامين، بعقد مع الفريق الفرنسي المملوك قطرياً حتى 2022، لكن فريقه الذي أنفق 400 مليون يورو لضمه مع المهاجم اليافع كيليان مبابي يحصد خيبة تلو الأخرى في دوري أبطال أوروبا، بعدما ودع المسابقة للعام الثالث توالياً من ثمن النهائي.

نتائج مخيبة دفعت الخليفي إلى دق جرس الإنذار وإقالة المدير الرياضي آنتيرو هنريكي وإعادة ليوناردو.

منذ وصول نيمار، تعالت العديد من الاصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها، علماً بأن البرازيلي تمرد على قرارات الفريق بعدما كان قد قرر السفر الى بلاده قبل نهاية الموسم الماضي دون علم مدربه توماس توخيل.

ولم تكن إنجازات النادي الباريسي الموسم الماضي على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، لكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين بعد خسارته بركلات الترجيح في النهائي، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغون في ربع النهائي، إلى خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وأبعدت الإصابات نيمار عن صفوف فريقه الفرنسي لفترتين طويلتين في الموسمين اللذين أمضاهما معه حتى الآن.

وفي مقابلته مع المجلة الفرنسية، وجه الخليفي انتقادات علنية غير مسبوقة للمهاجم البرازيلي بقوله: "أريد لاعبين جاهزين لتقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانخراط في مشروع النادي. من لا يريد، أو لا يفهم، نلتقي ونتحدث. هناك بالطبع عقود نحترمها، لكن الأولوية لتماسك المشروع بشكل كامل... لم يجبره أحد على التوقيع معنا (نيمار). لم يدفعه أحد. جاء على دراية كاملة للانخراط بهذا المشروع".

ويعيش نيمار فترة مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس في مايو الماضي، بعدما دفع هو تكاليف سفرها وإقامتها.

ووفقاً لصحيفة "فوليا دي ساو باولو"، قررت السلطات الضريبية تجميد 36 عقاراً لنيمار في البرازيل، مع مطالب بتسديد ضرائب بقيمة 16 مليون دولار نظير صفقة انتقاله إلى برشلونة عام 2013 قادماً من سانتوس.

ويغيب البرازيلي المثير للجدل عن كوبا أميركا بعد إصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة ودية أمام قطر في الخامس من الشهر الحالي، وأعلن سان جيرمان أن أغلى لاعب في العالم سيبتعد نحو شهر عن الملاعب.

وكان مدرب المنتخب تيتي قد نزع شارة القيادة عن نيمار حتى قبل إصابته واتهامات الاغتصاب، على خلفية سلوكه في نهائي كأس فرنسا أمام رين، حينما قام بدفع أحد مشجعي الفريق المنافس في المدرجات، علماً بأنه غاب عن نهاية الموسم لإصابة في مشط قدمه مماثلة لتلك التي أبعدته عن نهاية الموسم الماضي.