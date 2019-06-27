تقارير تربط ألفيش بالسـد

أكدت تقارير إمكانية انتقال الظهير داني ألفيش إلى صفوف السد بعدما أنهى الدولي البرازيلي علاقته مع باريس سان جيرمان.

وتلقى الظهير الأيمن عدة عروض مغرية، أحدها من الدوري القطري، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام للربط بينه وبين السد، الذي يقوده النجم الإسباني تشافي هيرنانديز الزعيم السداوي في أول موسم تدريبي له بعد الاعتزال.

وأشار تقرير نشره موقع 90 دقيقة الرياضي إلى أن السد قد يكون مناسباً بصورة كبيرة لألفيش في ظل وجود عدد من النجوم في صفوفه مثل لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد السابق غابي، إلا أن الموقع نفسه أشار إلى أن هناك عروضاً من بطولات أخرى أمام البرازيلي الذي لم يقرر بعد وجهته المقبلة في ظل تركيزه الحالي مع منتخب بلاده في منافسات كوبا أميركا.