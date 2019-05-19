تقارير تربط مورينيو بتدريب باريس سان جيرمان

قال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن جوزيه مورينيو قد يعود من جديد إلى التدريب من بوابة باريس سان جيرمان، وذلك بعد فترة طويلة خارج الملاعب عقب إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في وقت سابق.

وصرح البرتغالي لراديو "آر إم سي" الفرنسي مؤكداً أنه يود العودة من جديد إلى عالم التدريب، لذلك قد يشرف على أحد الفرق التي يعجبه مشروعها الرياضي هذا الصيف.

وكشفت مصادر عن رغبة مورينيو في تدريب باريس سان جيرمان، لصعوبة عودته من جديد إلى إنتر ميلان بعد اتفاق إدارة النادي الإيطالي مع أنتونيو كونتي.

يذكر أن تقاريراً إعلامية ربطت مورينيو بيوفنتوس بعد رحيل آليغري، لكن بطل السيري آ يفاضل فقط بين ماوريتسيو ساري وديديه ديشان.