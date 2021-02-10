تقارير تشكك باستمرار محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير بريطانية، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح نجم ليفربول من المرجح أن يغادر ملعب آنفيلد نهاية الموسم الحالي.

ويعاني الريدز في الفترة الأخيرة على مستوى النتائج الأمر الذي جعل المدرب يورغن كلوب يبدأ بحث تجديد دماء الفريق للموسم المقبل.

وأفاد موقع "توك سبورت" أن صلاح سيرحل عن ليفربول بمقابل مادي كبير الأمر الذي سيمنح ناديه فرصة استثمار هذه الأموال لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي عقده صيف عام 2022.

وأشار الموقع إلى أن الدولي المصري يبحث عن تجربة جديدة بعد مشواره المميز مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادماً من روما عام 2017.

واستطاع صلاح في أول موسمين مع ليفربول أن يحقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي، كما يمتلك فرصة تحقيق هذه الجائزة الموسم الحالي أيضاً، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً بعد مرور 23 مرحلة.

أما على صعيد الألقاب الجماعية، حقق صاحب الـ 28 عاماً أربعة ألقاب أهمها الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن صلاح خلال حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية عبر عن رغبته في الانتقال للدوري الإسباني واللعب لريال مدريد أو برشلونة.