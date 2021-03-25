تقارير: جلسة لحسم مستقبل رونالدو في مايو

زعمت تقارير أن يوفنتوس يخطط لعقد جلسة مع المهاجم كريستيانو رونالدو خلال الفترة القادمة لحسم مستقبله.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرتغالي مع يوفنتوس بنهاية يونيو 2022، إلا أن البالغ من العمر 36 عاماً ارتبط بالرحيل عن تورينو في أعقاب خروج بيانكونيري من منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لصالح بورتو.

ووفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية نقلاً عن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس ورونالدو لا يخططان للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن يوفي يخطط لعقد جلسة مع رونالدو في مايو المقبل لحسم مستقبله مع الفريق الإيطالي.

من جانبها، نقلت الصحيفة البريطانية تعليق بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بشأن مستقبل الدولي البرتغالي، حيث قال: "بالنسبة لي، لا يمكن الاقتراب من رونالدو.

"لديه عقد يمتد حتى 30 يونيو 2022 وسيبقى معنا، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ الأمور لم تتضح بعد.

"على المستوى الفني لا يمكنك لومه، سجل أكثر من 100 هدف في 120 مباراة.

"يمكننا أن ننتقده - الجميع معرض للنقد عندما يرتكب خطأ - لكن التشكيك في أرقامه وما يقدمه في كل مباراة ليس عادلاً".