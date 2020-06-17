تقارير عن إمكانية عودة كوتينيو إلى ليفربول

وضع برشلونة شرطاً، من أجل السماح بعودة فيليبي كوتينيو إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في ظل رغبة البارسا في التخلص من لاعب الوسط البرازيلي.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري، وسيعود بعدها إلى برشلونة.

وذكرت تقارير مؤخراً أن كيكي سيتيين مدرب البارسا لا يفكر في الإبقاء على البرازيلي.

بدورها، قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كوتينيو برغب في العودة إلى آنفيلد من جديد، بعدما رحل في شتاء 2018، ولم يتأقلم سواء مع برشلونة أو بايرن ميونيخ.

ويسعى البارسا للتخلص من لاعب الوسط لجلب أموال تساعد على استعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وهي صفقة قد تصل قيمتها إلى 180 مليون يورو.

وأوضحت الجريدة أن برشلونة لا يمانع رحيل كوتينيو إلى فريقه السابق ليفربول، شرط ألا تكون العملية بنظام الإعارة، لأن هدف النادي الكتالوني هو البيع النهائي.

ويرغب كوتينيو في العودة إلى الدوري الإنجليزي، مع العلم أنه يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بسبب تاريخه السابق مع ليفربول، والعلاقة التي تربطه بجماهير الريدز.