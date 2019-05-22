تقارير: غوارديولا يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس

توصل بيب غوارديولا، إلى اتفاق لتدريب يوفنتوس بداية من الموسم القادم وفقاً لتصريح فيديريكو جيناريلي، الصحفي في "راديو سبورتيفا".

جاء هذا عبر تدوينة كتبها جيناريلي، أمس الثلاثاء وقال فيها: "كان من المفترض أن يكون يوم الحسم، وقد كان، سيكون بيب غوارديولا مدرباً جديداً ليوفنتوس بعقد يمتد لـ 4 مواسم".

وتأتي تصريحات جيناريلي ليناقض تقارير سابقة شددت على استمرار غوارديولا، مديراً فنياً لمانشستر سيتي الموسم المقبل.

وقال جيناريلي: "وظيفة مدرب يوفنتوس الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو آليغري الذي يقوده منذ 2014".

وتحدث غوارديولا، قبل أيام، عن استمراره مع مانشستر سيتي، بعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، وقال: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان، سأستمر مع مانشستر سيتي الموسم القادم، قلت ذلك مراراً وتكراراً".