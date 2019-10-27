تقارير: ليفربول يتابع نجم نيجيريا لتعويض صلاح وماني

أكدت تقارير إعلامية إسبانية متابعة ليفربول ومدربه يورغن كلوب للشاب سامويل تشوكويزي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" أن اهتمام الريدز بالجناح النيجيري صاحب الـ 20 عاماً يأتي في ضوء إمكانياته للعب على الجناحين وتألقه مع فياريال ليصبح عنصراً أساسياً في تشكيلته هذا الموسم.

وخضع تشوكويزي للاختبار مع بطل أوروبا الصيف الماضي إلا أن كلوب فضل عدم إتمام التعاقد معه إذ رأى أن النيجيري لا يزال بحاجة لإظهار قدراته في الكرة الإسبانية.

وكان غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد، وهو ما ظهر تأثيره بشكل واضح على أداء الريدز الهجومي، وفقاً للصحيفة سبباً في عودة النادي الإنجليزي للتفكير بالنيجيري الصاعد.

ولفتت كذلك إلى أن ماني تحدث مع كلوب عقب مواجهة يونايتد، التي انتهت بالتعادل 1-1 بصعوبة، بعدما جاء هدف ليفربول بقدم آدم لالانا، إذ أخبر السنغالي مدربه بأن ما حدث أمام الشياطين الحمر لا يجب أن يتكرر مجدداً.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الريدز لاحظوا النضج الكروي الذي ظهر به تشوكويزي مع فياريال، بعد مشاركته في 9 مباريات مع الغواصات الصفراء أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما، وهو ما قد يقنع ليفربول بإمكانية تأقلم النيجيري مع طبيعة الدوري الإنجليزي، ليكون خياراً جيداً ومفيداً للعب دور البديل لصلاح وماني.

ويرتبط تشوكويزي بعقد مع فياريال يمتد حتى 2023، فيما يبلغ سعره قرابة 30 مليون يورو.